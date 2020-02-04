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Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой заявил, что создание противовирусной вакцины тормозит тот факт, что у России до сих пор нет штамма коронавируса.

Создать вакцину, имея определённую биотехнологическую платформу, несложно. Для того, чтобы просто создать конструкцию, нужно буквально несколько месяцев — от двух до пяти. Но чтобы это сделать, необходим живой нативный вирус. У нас, к великому сожалению, в настоящий момент его нет, — цитирует ТАСС Краевого.

Он также добавил, что от заражённых пациентов выделить штамм коронавируса пока не удалось.