Минздрав: коронавирус может поражать любые органы

https://static.news.ru/photo/e9e03876-8d53-11ea-8317-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что клинические проявления новой коронавирусной инфекции чрезвычайно разнообразны. Это связано с большим количеством способов заражения.

По его словам, более 90% коронавирусных больных имеют пневмонию, более 50% — ДВС-синдром, у 15% больных диагностировано острое повреждение почек, у 20% — повреждение миокарда.

Брико отметил, что возбудитель вируса прикрепляется к рецепторам ACE2. Они находятся в дыхательном тракте, почках, мочевом пузыре, подвздошной кишке, сердце и центральной нервной системе. Из-за этого поражаются любые органы и системы человека, передаёт «Парламентская газета».

NEWS.ru писал, что в Минздраве считают невозможным полностью уничтожить коронавирус. Он станет одним из этиологических агентов ОРВИ.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года. На сегодняшний день в мире заболели более 3,4 млн человек. Скончались 243 тысячи человек, а выздоровели более одного миллиона.