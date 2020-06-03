Медведев поддержал созданный в Сколково препарат от COVID-19

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Любая домашняя аптечка должна содержать средства для перевязки: бинт, стерильную марлевую повязку, антисептики. Ими обрабатывают раны. Однако есть препараты, хранение которых опасно для здоровья, считает главврач одной из клиник Москвы Татьяна Романенко.

Она добавила, что под рукой всегда необходимо иметь жаропонижающие и противоаллергические лекарства. Это особенно важно в летний период, когда наиболее активны кусающие и жалящие насекомые, пишет «Вечерняя Москва». Романенко посоветовала...