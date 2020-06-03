Медведев поддержал созданный в Сколково препарат от COVID-19

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что рассчитывает на эффективность разработанного в Сколково препарата против коронавируса.
По словам чиновника, специалисты научного центра «практически сразу» включились в борьбу с COVID-19, и правительство выдало грант на создание лекарства.
«Авифавир» стал первым в мире зарегистрированным средством от этой болезни. Надеюсь, что эффективным средством, —
цитируетбывшего премьер-министра ТАСС.
Медведев пожелал Сколково успешно завершить клинические испытания.
Как писал NEWS.ru, российские учёные создали «Авифавир» на основе японского препарата, который используется с 2014 года при тяжёлых формах гриппа.
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