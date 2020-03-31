https://static.news.ru/photo/169307d0-736f-11ea-811b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В больнице в Коммунарке, где коронавирусом заразился главный врач Денис Проценко, решается вопрос о самоизоляции или тестировании медперсонала, который контактировал с руководителем.

Сейчас выявляются все те, кто контактировал с главврачом. И это все медсёстры, это весь медперсонал, это главная медсестра. Все те, кто имел доступ в палаты интенсивной терапии. Вот сейчас решается вопрос, как поступать — уходить на самоизоляцию или сдать тест, — сообщил корреспондент телеканала «Россия 24».

В эфире уточнили, что сегодня медперсонал не общался с Проценко, и напомнили, что он работает в «красной зоне», где находятся пациенты с поставленным диагнозом коронавирус, а также пациенты с подозрением на коронавирус.



О том, что диагноз COVID-19 подтвердился у главврача больницы в Коммунарке, стало известно 31 марта. Медик заявил, что чувствует себя хорошо. Он самоизолировался в своём кабинете.

Ранее заведующий отделением по лечению больных коронавирусом римской больницы Nuova Сlinica Annunziatella Массимилиано Бруньоло рассказал, что у врачей, лечащих больных с COVID-19, велик риск самим заразиться, несмотря на полную экипировку. Это может произойти, например, при интубации трахеи и других чрезвычайных обстоятельствах.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 800 тысяч человек по всему миру, свыше 38 тысяч умерли, более 170 тысяч выздоровели. В России выявлено 2337 случаев инфицирования, более 100 пациентов выписаны из больниц, 18 умерли. На Москву приходится 1613 случаев заражения, писал NEWS.ru.