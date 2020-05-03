Медики выяснили, что может способствовать развитию тяжёлых форм COVID-19

https://static.news.ru/photo/178676ee-8d42-11ea-9909-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Медики из США установили, что острая нехватка витамина D увеличивает вероятность развития тяжёлых форм заболеваний, вызываемых коронавирусом.

Согласно результатам исследования, опубликованным в статье в электронной библиотеке medRxiv, такая вероятность возрастает на 15%. Именно витамин D помогает организму подавлять чрезмерную активность иммунной системы, которая выражается в мощнейшей воспалительной реакции, которая заставляет иммунитет «атаковать клетки организма», передаёт ТАСС.

Предварительный анализ, объединивший результаты наблюдений за развитием COVID-19 и результаты изучения свойств витамина D, показывает, что это вещество может снижать смертность от коронавирусной инфекции, подавляя так называемый цитокинный шторм, — говорится в исследовании.

Ранее NEWS.ru писал о том, что человек может избежать заражения коронавирусной инфекцией, если будет принимать витамин D, а также пребывать на солнце не менее 10 минут в день. Такое мнение высказала эксперт в области здравоохранения Рэйчел Нил из Австралии.