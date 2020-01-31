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Британские и китайские специалисты выяснили, что буметанид, используемый для лечения почечной недостаточности, подавляет часть симптомов аутизма.

Исследователи провели эксперимент над 80 детьми-аутистами. Они разделили их на две группы, одна из которых получала небольшие дозы буметанида на протяжении трёх месяцев. Выяснилось, что лекарство понизило остроту симптомов, при этом препарат не дал никаких побочных эффектов.

Медики выяснили, что буметанид уменьшил концентрацию гамма-аминомасляной кислоты в островковой коре. Этот участок мозга ответственен за социальное поведение человека и обработку эмоций.

Исследователи планируют провести масштабные клинические испытания препарата. Они высказали надежду, что лекарство можно будет применять для лечения аутизма в детском и подростковом возрасте, сообщает Translational Psychiatry.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные выявили негативное влияние соевого масла на клетки мозга. Оно влияет на гены, связанные с развитием болезни Альцгеймера, аутизма и психических расстройств.