Малышева назвала людей с высоким риском смерти без вакцинации

https://static.news.ru/photo/560ad774-5f7a-11eb-ad1b-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что существует несколько групп россиян, которые сильно рискуют, отказываясь вакцинироваться от COVID-19. По её словам, угроза смерти должна заставить людей из групп риска обязательно привиться.

Вам надо сломя голову бежать на вакцинацию, потому что риск тяжело заболеть и умереть от коронавируса у вас в миллион раз выше, чем любые риски вакцинации, — подчеркнула врач в эфире Первого канала.

Малышева уточнила, что на необходимость вакцинироваться указывают такие факторы, как возраст старше 65 лет, ожирение, хронические болезни почек, лёгких, онкологические заболевания (не в острой фазе) и сердечно-сосудистые.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцинация для бессимптомных носителей коронавируса не несёт рисков, считает директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян. Он уточнил, что при наличии клинических проявлений болезни, таких как субфебрильная температура, потеря обоняния, признаки ОРЗ, следует отложить вакцинацию.