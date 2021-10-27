Легче не будет: врач рассказал об опасности нового штамма COVID-19 АY.4.2

Обнаруженный в Великобритании подвид штамма «дельта» АY.4.2 не будет легче для заболевших, при этом заражаемость у него выше. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Теоретически — с учётом того, что это подвид «дельта»-штамма — можно понимать, что течение заболевания, вызванного им, легче протекать не будет, — сказал врач.

Он уточнил, что с точки зрения контагиозности один больной при несоблюдении эпидемиологических правил заражает порядка девяти здоровых. Нынешний штамм «дельта» заражает восемь здоровых.

А зараженный изначальным штаммом из Уханя заражал примерно троих. Получается, что «дельта» заразнее изначального штамма более, чем на 100%, — добавил Поздняков.

Причина появления нового штамма, по словам медика, очевидна: коронавирус меняется и ищет новые пути внедрения в организм путём увеличения способности к заражению.

Ранее учёные сообщили, что вариант AY.4.2 может быть на 10–15% заразнее обычного «дельта»-штамма, доминирующего сейчас. На него приходится почти 10% всех зарегистрированных случаев заражения в Великобритании.