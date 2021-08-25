Косметолог назвала самую опасную процедуру для лица на дому

Неправильно сделанные на дому косметические процедуры могут нанести вред коже и даже привести к инфекциям. Об этом «Москве 24» рассказала врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова.

По словам специалиста, самой опасной процедурой считается пилинг. Делая его в домашних условиях, можно совершить множество ошибок: вначале неправильно подготовить кожу, затем не так нанести препарат и впоследствии неверно ухаживать за лицом.

Часто люди не могут рассчитать концентрацию либо неровно накладывают, бывает неправильное время экспозиции — то есть то время, в течение которого мы держим средство на лице. Исходя из этого получаем те или иные осложнения, — сказала Егорова.

Неправильно сделанный пилинг может привести к ожогам. Кроме того, проблемы могут возникнуть и при удачной процедуре, если начинать сдирать корочки, образовавшиеся после снятия верхнего слоя кожи.

Дерматолог добавила, что неверный уход за кожей после пилинга может также привести к развитию инфекции. У тонкой молодой кожи ещё не сформирован противомикробный барьер, и если туда попадёт инфекция, то может возникнуть нагноение. Поэтому за кожей после пилинга нужно хорошо ухаживать, пояснила Егорова.

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