Первые случаи заболевания коронавирусом выявили в России. Медики диагностировали заражение у двух человек в Тюменской области и Забайкальском крае. Все инфицированные — граждане Китая. NEWS.ru попытался выяснить, возможно ли, что заболевших в стране гораздо больше.

Врач Альбина Стрельченко заявила, что пропустить пациентов с новым заболеванием «вполне возможный сценарий». Причина: у врачей и руководителей медучреждений существует негласная установка — не ставить много диагнозов, связанных с острыми инфекционными вирусными заболеваниями.

Возьмем в качестве примера корь или грипп. Если врачи ставят пациенту эти диагнозы, необходимо подать экстренное извещение и начать масштабный комплекс мероприятий по обследованию и лечению. Это огромная работа, которой занимается не один врач, а всё лечебное учреждение. Поэтому ставить корь или грипп просто так никому в голову не взбредет. Нужны явные симптомы, указывающие на острую форму недуга. Альбина Стрельченко член Профсоюза врачей города Москвы «Действие» и участковый врач-терапевт член Профсоюза врачей города Москвы «Действие» и участковый врач-терапевт

То есть если инфекционное заболевание, протекает в лёгкой форме, оно может остаться не диагностированным. При этом такие пациенты способны заразить других людей.

К тому же не исключено, что медики вообще не смогут распознать коронавирус. В нетяжелой форме он похож на банальную простуду.

Коронавирус — это обычный респираторный вирус. Так называемые «стертые формы» и в России, и в других странах будут протекать под видом ОРВИ. В принципе тут ничего не поделаешь. Невозможно каждого пациента с температурой, насморком и кашлем обследовать на коронавирус, — сообщила врач.

Источник NEWS.ru в одном из лечебных учреждений заявил, что ещё в одном из регионов также выявлены случаи заболевания коронавирусом. Собеседник нашего издания заявил, что руководство якобы запретило документально фиксировать именно этот диагноз, и пациентам в больничный лист пишут «пневмония».

Между тем Стрельченко сообщила нашему корреспонденту, что о таком запрете не слышала, хотя общается с коллегами из различных государственных учреждений. По её словам, руководство городской поликлиники, где она работает, несколько дней назад получило только рекомендации Минздрава по диагностике и лечению коронавируса. Но ни одного такого диагноза в медицинском учреждении не поставлено, утверждает она.

В негласном запрете для врачей на постановку диагноза «коронавирус» также усомнился президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

Власти скрывают масштабы проблемы — такие слухи часто ходят, когда появляется новая болезнь. Мне кажется, наоборот, заметна тенденция слишком раздумать масштаб ситуации. Российским властям всегда лучше перестраховаться, когда речь идёт об инфекционных заболеваниях. Ведь часто многие структуры власти поддерживают интересы фармбизнеса. Александр Саверский президент Лиги защитников пациентов президент Лиги защитников пациентов

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса, выявленного в Китае, чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами вируса в КНР стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая.