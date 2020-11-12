Комаровский рассказал о главном пути распространения COVID-19

https://static.news.ru/photo/d818997a-24fd-11eb-9e1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач и телеведущий Евгений Комаровский, говоря о том, как можно подхватить коронавирус, отметил, что чаще всего инфекция попадает в организм человека всё-таки респираторным путём.

Как рассказал теледоктор на своём YouTube-канале, раньше учёные предполагали, что коронавирусная инфекция передаётся, когда люди касаются руками предметов, на которых вирус может находиться. Теперь специалисты пришли к выводу, что это не основной способ заразиться.

Фрагменты вируса могут быть обнаружены где угодно в течение длительного времени. Вот только шансов, что они могут вызвать болезнь, совсем немного. И основным путём распространения вируса остаётся путь респираторный, воздушно-капельный, — пояснил Комаровский.

На 12 ноября за прошедшие сутки в России коронавирус диагностирован ещё у 21 608 человек. Общее число выявленных с начала пандемии случаев достигло 1 858 568. За 24 часа количество жертв заболевания возросло на 439 и достигло 32 032.

Выздоровели 18 811 пациентов, а общее число россиян, победивших коронавирус, на данный момент составляет 1 388 168.

Как писал NEWS.ru, ранее инфекционист рассказал, как формируется коллективный иммунитет к COVID-19.