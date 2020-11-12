Инфекционист рассказал, как формируется коллективный иммунитет к COVID-19

https://static.news.ru/photo/e549cc5e-24f8-11eb-bc82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Важнейшим фактором, влияющим сейчас на формирование коллективного иммунитета к коронавирусу, является количество людей, переболевших им. В дальнейшем за это будет отвечать уровень иммунизации населения, сообщил заместитель главврача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов.

На коллективный иммунитет влияет уровень иммунизации против коронавируса. Но у нас вакцинация только начинается, поэтому практического влияния она пока не оказывает. Коллективный иммунитет сегодня — это действительно переболевшие люди, в том числе и бессимптомно, — заявил в эфире «Радио 1» Рябов.

На сопротивляемость заболеванию, по его словам, большое влияние оказывают также климат и плотность населения. Самая благоприятная среда для вируса — низкая температура. Поэтому вспышки респираторных инфекции чаще бывают в осенне-зимний и весенний период. Традиционно высокая заболеваемость в мегаполисах, где наблюдается высокая скученность людей.

Ещё одна причина заражения — передвижение в общественном транспорте, особенно в метро. Это один из главных источников заболевания, — предупредил инфекционист.

Главным методом борьбы с коронавирусом врач считает вакцинацию населения. По его мнению, если сейчас в России начнётся массовая вакцинация, то можно будет избежать третьей волны заболеваемости в весенний период. Рябов также подчеркнул, что соблюдение социальной дистанции и ношение средств индивидуальной защиты существенно предотвращают риск инфекционных заболеваний, как вирусных, так и бактериальных. И это, по его словам, доказано столетиями.

Как писал NEWS.ru, самый высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу зафиксирован в Красноярском крае (более 65% населения) и Астраханской области (51,6%). Как сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера академик РАН Арег Тотолян, популяционный иммунитет к вирусу SARS CoV-2 исследовался в сентябре — октябре в 26 российских регионах в рамках программы Роспотребнадзора. Высокий уровень коллективного иммунитета (от 40 до 46%) наблюдается в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Ставропольском крае и Татарстане. К регионам с самым низким уровнем коллективного иммунитета (менее 10%) относятся Краснодарский край и Тюменская область.