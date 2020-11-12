В РФ за сутки выявили более 21 тысячи новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/848c0a4a-24bb-11eb-8782-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа в России коронавирус диагностирован ещё у 21 608 человек.

Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. По его данным, общее число выявленных с начала пандемии случаев достигло 1 858 568. В сообщении оперштаба также отмечается, что за сутки количество жертв заболевания возросло на 439 и достигло 32 032.

При этом 18 811 пациентов с диагностированным ранее COVID-19 за минувшие сутки выздоровели. Общее число россиян, победивших коронавирус, на данный момент составляет 1 388 168.

Ранее NEWS.ru писал о том, что певица Юлия Волкова, известная своим участием в популярном дуэте «Тату», заразилась коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом стало известно в четверг, 12 ноября.