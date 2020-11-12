Бывшая участница группы «Тату» Юлия Волкова заразилась коронавирусом

Певица Юлия Волкова, известная своим участием в популярном дуэте «Тату», заразилась коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом стало известно в четверг, 12 ноября.
Накануне в СМИ сообщили, что в Москве с коронавирусом и симптомами пневмонии госпитализирован продюсер Виктор Дробыш.
Волкова же, в свою очередь, в том, чтобы её доставили в больницу, не нуждается. Врачи будут следить за состоянием певицы. Бывшая солистка «Тату» останется на домашнем карантине,
Волкова после ухода из группы занялась сольной карьерой. С 2010 года певица выпустила несколько синглов и клипов.
Как ранее писал NEWS.ru, шоумен Сергей Светлаков заразился COVID-19 и его пришлось доставить в одну из московских больниц из-за ухудшения состояния. Об этом сообщили источники.
После осмотра врачи решили срочно перевести юмориста в другую больницу, где условия для лечения коронавируса значительно лучше.