Светлаков попал в больницу из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/34a11778-244d-11eb-b77f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский шоумен Сергей Светлаков заразился COVID-19, и его пришлось доставить в одну из московских больниц из-за ухудшения состояния. Об этом сообщили источники.

После осмотра врачи решили срочно перевести юмориста в другую больницу, где условия для лечения коронавируса значительно лучше. При этом собеседник Telegram-канал BAZA утверждает , что компьютерная томография показала у Светлакова поражение лёгких.

В конце октября коронавирусом заболели сразу несколько артистов. Среди них оказались актёр театра Ленсовета Семён Стругачёв. Он сам рассказал, что болен COVID-19. Лёгкие звезды «Особенностей национальной охоты» были поражены на 7%, он лечился дома.

Вирус подхватил советский и российский актёр, сценарист и режиссёр Сергей Никоненко. Ему стало плохо, но врачи спасли 79-летнему артисту жизнь. Теперь он находится дома, где продолжает лечение. 83-летний театральный режиссёр Роман Виктюк был госпитализирован в Москве. Заболела COVID-19 и певица Земфира.

Как писал NEWS.ru, ранее у коллеги Светлакова актёра и продюсера Михаила Галустяна вышла книга «Знак отличия. История смешного мальчишки». В ней он рассказал о работе и личной жизни.