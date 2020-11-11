Галустян рассказал о работе и о семье

У актёра и продюсера Михаила Галустяна вышла книга «Знак отличия. История смешного мальчишки». В ней он рассказал о работе и личной жизни.
В период пандемии коронавируса Галустян не скучает, он снимает кино и снимается сам в новом сезоне телепроекта «Миша портит всё». Кроме того, он помог супруге Виктории — дал денег на свой бизнес,
Жена как-то попросила меня придумать и снять смешной видеоролик для рекламы заведения. Сделал. Заезжаю туда часто. Такая возможность на халяву сделать себе маникюр, — рассказал артист.
Галустян добавил, что сам не разбирается, как выстроить маникюрный бизнес. Виктория сама справляется: курсы проходит, много читает о том, как заниматься менеджментом.
Он также отметил, что не стоит преувеличивать удар коронавируса по шоу-бизнесу, поскольку людям все равно хочется хлеба и зрелищ. Конечно, заказных концертов стало меньше, они не такие масштабные, но остались юбилеи, которые люди продолжают отмечать.
Как писал NEWS.ru, Галустян рассказал о трудностях продюсерской профессии и личной жизни. По словам артиста, продюсер — профессия неблагодарная, здесь надо уметь со всеми договариваться, унижаться, попрошайничать.
Другое дело — актёр, звезда, который, точно инструмент, должен быть «всегда чистенький, свеженький». Продюсерская деятельность, пожаловался артист, довела его до того, что с некоторого времени он вынужден оставаться без ужина и готовить его себе сам,