Галустян рассказал о работе и о семье

https://static.news.ru/photo/bef17692-243a-11eb-aa90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У актёра и продюсера Михаила Галустяна вышла книга «Знак отличия. История смешного мальчишки». В ней он рассказал о работе и личной жизни.

В период пандемии коронавируса Галустян не скучает, он снимает кино и снимается сам в новом сезоне телепроекта «Миша портит всё». Кроме того, он помог супруге Виктории — дал денег на свой бизнес, сообщает Teleprogramma.pro.

Жена как-то попросила меня придумать и снять смешной видеоролик для рекламы заведения. Сделал. Заезжаю туда часто. Такая возможность на халяву сделать себе маникюр, — рассказал артист.

Галустян добавил, что сам не разбирается, как выстроить маникюрный бизнес. Виктория сама справляется: курсы проходит, много читает о том, как заниматься менеджментом.

Он также отметил, что не стоит преувеличивать удар коронавируса по шоу-бизнесу, поскольку людям все равно хочется хлеба и зрелищ. Конечно, заказных концертов стало меньше, они не такие масштабные, но остались юбилеи, которые люди продолжают отмечать.

Как писал NEWS.ru, Галустян рассказал о трудностях продюсерской профессии и личной жизни. По словам артиста, продюсер — профессия неблагодарная, здесь надо уметь со всеми договариваться, унижаться, попрошайничать.

Другое дело — актёр, звезда, который, точно инструмент, должен быть «всегда чистенький, свеженький». Продюсерская деятельность, пожаловался артист, довела его до того, что с некоторого времени он вынужден оставаться без ужина и готовить его себе сам,