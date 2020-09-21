Галустян рассказал, как дома им командует жена

https://static.news.ru/photo/ee3108fe-fc6d-11ea-be36-fa163e074e61_660.jpg Михаил Галустян с женой Викторией Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Галустян рассказал о трудностях продюсерской профессии и личной жизни. По словам артиста, продюсер — профессия неблагодарная, здесь надо уметь со всеми договариваться, унижаться, попрошайничать.

Другое дело — актёр, звезда, который, точно инструмент, должен быть «всегда чистенький, свеженький». Продюсерская деятельность, пожаловался артист, довела его до того, что с некоторого времени он вынужден оставаться без ужина и готовить его себе сам, пишет издание 7days.ru.

Я очень часто после длительных съёмочных периодов прихожу домой и по привычке жду, когда за мной начнут ухаживать. А в ответ слышу: «Эй, тебе тут не съёмочная площадка, иди сам себе сделай ужин!» — рассказывает знаменитость.

Ранее NEWS.ru сообщал, что клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца», исполненный в образе Супер Жорика, набрал более 50 млн просмотров на YouTube. С рекордом юмориста поздравил коллега по цеху Гарик Мартиросян.