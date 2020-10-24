Врачи спасли жизнь заразившегося коронавирусом актёра Никоненко

https://static.news.ru/photo/5c6bdc36-16a4-11eb-b62c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Никоненко Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Советского и российского актёра, режиссёра и сценариста Сергея Никоненко врачи успели спасти в реанимации от коронавируса.

Он в тяжёлом состоянии. Он в реанимации, — рассказала в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ актриса Лариса Лужина.

Информацию о госпитализации Никоненко она получила от его дочери Екатерины. Как оказалось, медицинская помощь понадобилась артисту несколько дней назад. Актёр задыхался, но врачи успели спасти ему жизнь. Сейчас он находится дома и продолжает лечение, передаёт MK.RU.

79-летний Никоненко рассказал, что сначала сдал тест на коронавирус и тот оказался отрицательным. Однако из-за затрудненного дыхания он в тот же день решил пройти компьютерную томографию. После этого медики обнаружили у него обширное поражение лёгких и отвезли в реанимацию. Никоненко добавил, что день промедления мог стоить ему жизни.

Ранее стало известно, что актёр Гоша Куценко заразился коронавирусом. Врачи приняли решение о его госпитализации. В связи с заболеванием артиста пришлось перенести спектакль с его участием, писал NEWS.ru.