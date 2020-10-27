Театральный режиссёр Виктюк госпитализирован с COVID-19

https://static.news.ru/photo/0459eade-1883-11eb-965e-fa163e074e61_660.jpg Роман Виктюк Фото: instagram.com/teatrviktuka

83-летний театральный режиссёр Роман Виктюк госпитализирован в Москве. У него обнаружен коронавирус.

По данным издания Baza, театральный деятель находится в реанимации Городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных. Сначала мужчину положили в отделение второй терапии, но после ухудшения состояния его перевели в реанимацию.

Заведующая труппой Театра Романа Виктюка Людмила Исакович подтвердила Daily Storm диагноз режиссёра.

Да, это так, он лежит в больнице. Уже 10 дней. Врачи говорят, что всё будет хорошо, но лечение будет длительным, — заявила Исакович.

Она затруднилась сказать, где Виктюк мог заразиться коронавирусом. Режиссёр соблюдал противоэпидемические меры и всегда ходил в маске, отметила заведующая труппой.

Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. В 1991 году он создал Театр Романа Виктюка.

Как писал NEWS.ru, артист театра Ленсовета Семён Стругачёв рассказал, что болен коронавирусом. Лёгкие звезды «Особенностей национальной охоты» поражены на 7%, он лечится дома.

Вирус подхватил советский и российский актёр, сценарист и режиссёр Сергей Никоненко. Ему стало плохо, но врачи спасли 79-летнему артисту жизнь. Теперь он находится дома, где продолжает лечение.