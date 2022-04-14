Как стресс влияет на иммунитет и эффективность вакцин

Проходит ли стресс бесследно? Это исключительно психологическая проблема, или же стресс влечет за собой сбой работы других важных систем нашего организма? Снижает ли стресс уровень иммунитета, и мешает ли он защите от вирусных инфекций, к которым, кроме коронавируса, добавились вернувшиеся после снятия ограничений грипп и другие ОРВИ? Отвечает врач аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Олег Витальевич Калюжин.

Олег Витальевич​, сейчас стресс — очень актуальная тема. Влияет ли он на наш иммунитет? Как иммунная система борется с возбудителями инфекций в условиях стресса?

— Под стрессом ученые понимают совокупность реакций нашего организма, которые помогают оперативно приспособиться к внезапно изменившимся условиям существования и неблагоприятным внешним воздействиям: как физическим, так и психологическим. Под влиянием кратковременных и неинтенсивных стрессорных факторов иммунная система мобилизуется, и в таких ситуациях эффективность защиты от инфекций не снижается.

Другое дело, когда человек находится в долгом (хроническом) стрессе, или когда на него действуют очень сильные дестабилизирующие, в частности психотравмирующие, факторы. Тогда природные реакции, исходно предназначенные для защиты и приспособления, могут привести к обратному результату: под влиянием гормонов стресса происходит срыв адаптации, в том числе снижение сопротивляемости инфекциям.

Ученые называют такую ситуацию «дистрессом», т.е. стрессом, ведущим к негативным последствиям для здоровья. К сожалению, в последние годы и месяцы у нас очень много сменяющих друг друга причин для серьезных тревог, что создает условия для увеличения числа острых инфекций и обострений хронических заболеваний. Более того, доказано, что у лиц с хроническим стрессом снижается эффективность вакцин.

Надолго ли мы получаем защиту после болезни или вакцинации от COVID-19? И как на это влияет стресс?

— После вакцинации и перенесенной новой коронавирусной инфекции формируется иммунитет, который защищает нас от повторных заболеваний в течение полугода-года. В первые месяцы после вакцинации или болезни этот иммунитет наиболее эффективен, но в дальнейшем его действенность неуклонно падает.

Вакцина против COVID-19 Сергей Булкин/NEWS.ru

Хронический стресс сокращает длительность и снижает эффективность и естественного и вакцинального иммунитета. К сожалению, конструкция самой популярной в России вакцины против COVID-19 не позволяет производить слишком частые повторные вакцинации. Это актуализирует применение других средств для защиты от разных вирусов в условиях пандемии, которые можно и нужно применять в дополнение к вакцинам. Например, некоторых противовирусных препаратов, предназначенных для экстренной профилактики, то есть для предотвращения заражения после контакта с больными или при нахождении в очаге инфекции«. Особенно это актуально после отмены обязательного ношения масок.

Более половины людей уже переболели или вакцинированы. Страх уходит. Это долгожданное чувство, но верное ли оно?

— Уровень коллективного иммунитета против COVID-19 сейчас действительно высок. Однако вирус мутирует, и новые штаммы могут «пробивать» ранее приобретённый иммунитет. Это продемонстрировал штамм омикрон, который часто заражал и вакцинированных, и переболевших.

В таких случаях в основном развивались нетяжелые формы болезни, пациенты реже попадали в стационар, но все же болели, часто с температурой, катаральными явлениями и другими признаками COVID-19. Кроме этого, даже те, кто не имели выраженных симптомов, являлись переносчиками инфекции и могли заражать окружающих.

Что касается вакцинации, то она имеет интересную особенность. В долгосрочной перспективе вакцины, повышая сопротивляемость тем возбудителям, против которых они направлены, не изменяют существенно частоты других инфекций. Однако кратковременно, т.е. в первые дни-недели, после введения вакцины, в том числе от COVID-19, у некоторых людей может падать сопротивляемость инфекциям, что отчасти связано с преходящим снижением выработки интерферона альфа — ключевой молекулы, обеспечивающей защиту от любых вирусов. Поэтому одними из наиболее эффективных и уже проверенных средств экстренной профилактики инфекций дыхательных путей являются препараты интерферона, которые при введении в носовые ходы, блокируют вирусы во входных воротах инфекции: в носу и носоглотке. Для этого можно использовать разные лекарственные формы интерферона альфа, но гелевая форма обладает, пожалуй, наиболее длительным защитным действием. В условиях отмены масочного режима и появления новых штаммов коронавируса востребованность таких средств возрастает.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Короткие курсы назальных интерферонов в виде геля можно использовать и для экстренной профилактики после контакта с больными, и для повышения сопротивляемости любым респираторным инфекциям в первые дни после вакцинации.

Препараты интерферона используются только для профилактики новой коронавирусной инфекции или их также можно использовать для лечения этого заболевания?

— Назальные формы и ректальные свечи с интерфероном альфа включены в утвержденные Минздравом временные методические рекомендации по лечению COVID-19. В клинических исследованиях и в реальной клинической практике доказано, что применение интерферона альфа с антиоксидантами в виде свечей и геля (препаратов «Виферон») у взрослых и детей с COVID-19 существенно ускоряет выведение коронавируса из организма, что отражается быстрым выздоровлением больных. Оптимизм в этом плане возрастает в связи с тем, что новый штамм коронавируса — омикрон — оказался даже более чувствительным к противовирусному действию интерферона альфа, чем его предшественники. Еще до пришествия COVID-19 было доказано, что применение интерферона альфа-2b с антиоксидантами в сочетании с вакцинами против гриппа, кори и некоторых других заболеваний снижает риск респираторных инфекций в поствакцинальный период и при этом увеличивает эффективность вакцин. Уверен, этот опыт пригодится и сейчас.