Врач рассказал, как отличить грипп от простуды

https://static.news.ru/photo/6f4accee-fe36-11ea-b159-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Перепутать вирус гриппа с обычной простудой очень легко. Однако есть несколько характерных признаков, которые помогают отличить одно от другого, рассказал врач скорой помощи Пётр Давыдов.

По его словам, при гриппе высокая температура держится долго. Часто её не удаётся сбить даже с помощью жаропонижающих препаратов. Простуде же подобное не свойственно.

Кроме того, грипп нередко сопровождается покраснением глаз, «грудным» кашлем, ломотой в мышцах и носовыми кровотечениями из-за истончения стенок сосудов в носу. Эти признаки могут сочетаться друг с другом либо встречаться все вместе.

Симптомы простуды иные. У простудившегося человека болит горло, сипнет голос, он страдает от головных болей, могут увеличиться лимфоузлы, появляется тошнота и кашель, — объяснил Давыдов в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Медик добавил, что если своевременно обратиться к врачу, грипп можно побороть за четыре-пять дней. При этом лучшей защитой от болезни, подчеркнул он, становится вакцинация.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре заявили, что ношение защитной маски при контакте с больными снижает риск заражения ОРВИ в 1,8 раза.