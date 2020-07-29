Измерение температуры работников будет проводиться весь сезон гриппа и ОРВИ

https://static.news.ru/photo/e52aae6a-d1c3-11ea-aeb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановления о мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавирусной, на предстоящий эпидемический сезон 2020-2021 года.

Руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности рекомендовать: обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их на рабочие места и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания, — следует из документа, передаёт ТАСС.

Кроме того, работодателям следует обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа и не допускать к работе лиц, больных ОРВИ.

Также документ устанавливает охват населения вакцинацией от гриппа. Он составит не менее 60% от численности населения субъекта РФ и не менее 75% — населения из групп риска, предусмотренных национальным календарём.

Пандемией коронавируса охвачено более 200 стран мира. США, где выявлено более 4,4 млн случаев заражения, занимают первое место по уровню заболеваемости. На втором и третьем местах находятся Бразилия (свыше 2,4 млн) и Индия (около 1,5 млн).

Россия занимает четвёртое место. В РФ, согласно последним данным, зафиксировано 828,9 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 620,3 тысячи пациентов, умерли 13,6 тысячи.

Медики вылечили 8116 человек от COVID-19 за последние сутки в РФ. За всё время пандемии в стране выздоровели 620 333 пациента. Специалисты также выявили 5475 новых случаев COVID-19 в РФ за минувшие 24 часа. Всего, по данным на утро 29 июля 2020 года, в РФ заразились коронавирусной инфекцией нового типа 828 990 человек. Из них скончались 13 673, в том числе 169 погибли от недуга за минувшие 24 часа, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Ранее NEWS.ru писал, что вторую волну COVID-19 можно избежать посредством решительных мер со стороны государств по борьбе с коронавирусом, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Его брифинг транслировался на странице ВОЗ в Twitter.