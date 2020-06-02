Издательства начали сниматься с книжного фестиваля в карантинной Москве

Более десяти издательств отказались участвовать в книжном фестивале «Красная площадь», который решили провести в Москве 6–8 июля — в первую неделю ослабления городских ограничений по COVID-19.
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Толстой в комментарии изданию отметил, что с 1 июня в Москве началось ослабление режима изоляции — «открывают непродовольственные магазины, большие супермаркеты, то есть скопление людей в торговых точках признано возможным». По мнению организатора, книжная ярмарка не окажется большей проблемой.
Как писал NEWS.ru, московские власти смягчили режим изоляции, разрешив горожанам заниматься спортом и гулять на открытом воздухе при соблюдении противоэпидемических правил и временных ограничений. Пропускной режим в столице сохранится как минимум до 14 июня.
Ежедневно в Москве фиксируют около 2 тысяч новых заражённых коронавирусом.
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