Издательства начали сниматься с книжного фестиваля в карантинной Москве

https://static.news.ru/photo/174be432-a509-11ea-a93e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более десяти издательств отказались участвовать в книжном фестивале «Красная площадь», который решили провести в Москве 6–8 июля — в первую неделю ослабления городских ограничений по COVID-19.

По информации Русской службы BBC, главой оргкомитета фестиваля выступил публицист Владимир Толстой — советник президента России по культуре. Московские власти, отметил источник издания, не смогли помешать проведению мероприятия, поскольку Красная площадь — «это федеральная земля».

Толстой в комментарии изданию отметил, что с 1 июня в Москве началось ослабление режима изоляции — «открывают непродовольственные магазины, большие супермаркеты, то есть скопление людей в торговых точках признано возможным». По мнению организатора, книжная ярмарка не окажется большей проблемой.

Как писал NEWS.ru, московские власти смягчили режим изоляции, разрешив горожанам заниматься спортом и гулять на открытом воздухе при соблюдении противоэпидемических правил и временных ограничений. Пропускной режим в столице сохранится как минимум до 14 июня.

Ежедневно в Москве фиксируют около 2 тысяч новых заражённых коронавирусом.