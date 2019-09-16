https://static.news.ru/photo/e0d4f848-d7ff-11e9-9b60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Russian Look

Технология, позволяющая печатать на 3D-принтере органы с различными поражениями, поможет в работе хирургов.

Такие патологии, как опухоли, деформации органов и врождённые дефекты, переносятся на искусственный орган благодаря алгоритму, преобразующему полученные с аппаратов УЗИ, КТГ или МРТ данные, пишет El Universo .

Имея перед глазами «макет» больного органа в натуральную величину, хирургу будет легче выбрать идеальную технику проведения операции. Печатать модели планируют из биоразлагаемого материала, созданного на основе обычной кукурузы.

Ранее News.ru писал, что в лабораториях Клиники эндопротезирования суставов ЦИТО им. Н.Н. Приорова приступили к созданию искусственных костей и сухожилий. Об этом рассказал директор института Николай Загородний. Он пообщался с нашим корреспондентом после выступления на Евразийском ортопедическом форуме, который проходит в Москве. Два года — таков максимальный срок создания первых образцов тканей.