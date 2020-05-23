Инфекционисты назвали срок заразности людей с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b8d16838-9d14-11ea-bec8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациенты с подтверждённым коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней после появления симптомов. К такому выводу пришли сингапурские учёные.

Исследователи выяснили, что анализы пациентов, которые идут на поправку, могут показывать наличие коронавируса, однако он уже не представляет опасности. По словам главы Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура Лэо И Синя, у специалистов имеется большая доказательная база того, что человек с COVID-19 перестает быть заразным через 11 дней после появления симптомов. Исключение составляют онкологические больные, которые проходят химиотерапию, а также принимающие специальные препараты после пересадки органов, передаёт The Straits Times.

Ранее NEWS.ru писал, что пациенты, у которых повторно обнаруживают коронавирус уже после выздоровления, не заразны. Об этом сообщил на брифинге заместитель главы организации центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения Южной Кореи Квон Чжун Ук. По словам эксперта, хотя обычный анализ методом ПЦР показывает наличие гена вируса в их организмах, он не отражает то, в каком состоянии находится вирус. Квон Чжун Ук уверяет, что это не что иное, как мёртвые клетки или отходы коронавируса.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,2 млн человек, погибли около 338 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн.

В России на 23 мая общее число инфицированных достигло 335 882 (+9434 за последние сутки), выздоровели 107 936 человек (+8111 за последние сутки), умерли 3388 человек (+139 за последние сутки). В Москве — 161 397 (+3190 за последние сутки) инфицированных, 47 413 выздоровели (+3831 за последние сутки), 1934 умерли (+67 за последние сутки).