Инфекционист призвал не ждать окончания пандемии в 2022 году

В наступившем году не стоит ожидать значительного улучшения ситуации с пандемией коронавируса. Положительные изменения последуют не раньше 2023 года. Об этом РИА Новости заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

Значительное улучшение ситуации у нас будет наблюдаться в 2023 году, — сообщил он.

По мнению Вознесенского, для завершения пандемии необходимо урегулировать не только медицинские проблемы. Также должны стабилизироваться финансовые, экономические и геополитические вопросы.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса обнаружен в Марселе, на юге Франции. Его выявили у путешественника, вернувшегося из Камеруна. Новый штамм получил обозначение В.1.640.2. Специалисты выявили в нем 46 мутаций. Предположительно, переносчик успел заразить новым вариантом коронавируса 12 человек.