Инфекционист: после возвращения россиян с курортов будет вспышка COVID-19

https://static.news.ru/photo/dd415300-d5e9-11ea-8c55-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова предупредила о росте заболеваемости COVID-19 после возвращения россиян из путешествий.

Специалист пояснила, что это связано с несоблюдением санитарно-ограничительных мер на отдыхе.

В сентябре можно ожидать повышения заболеваемости, потому что большинство путешественников вернётся домой. Но рост не будет сильным. Надо учитывать, что всё же какая-то часть населения уже переболела. Кроме того, диагностика стала намного лучше, и система здравоохранения уже полностью готова, — процитировали инфекциониста «Известия».

Отмечается, что в Краснодарском крае зарегистрирован рекорд по заболевшим — 107 случаев заражения на 2 августа 2020 года, 113 заражённых на 3 августа.

Как писал NEWS.ru, новые факты заражения установлены в 22 городах и районах — это половина всех муниципальных образований региона. Больше всего случаев подтвердилось в Краснодаре — 53. На втором месте курортный Сочи, где выявили 10 инфицированных. Третья строчка в антирейтинге досталась Новороссийску с шестью новыми пациентами. В списке также Туапсе, где установили пятерых заболевших, а также Анапа, Армавир, Геленджик и Славянский район — там заразились по четыре человека.