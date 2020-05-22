Иммунологи предупредили о пробуждении ранее побеждённых заболеваний

https://static.news.ru/photo/0f779094-9c49-11ea-b87c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации опасается новых вспышек заболевания корью и полиомиелитом из-за недостаточного исполнения или приостановки программ вакцинации детей на фоне пандемии коронавируса.

По словам исполнительного директора организации Сета Беркли, сейчас дети во многих странах защищены от болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин. Однако из-за распространения коронавируса этот прогресс находится под угрозой, что создаёт риск возрождения кори и полиомиелита.

Поддержание программ по вакцинации не только предотвратит новые вспышки, но и обеспечит наличие инфраструктуры, необходимой для развёртывания возможной вакцинации против коронавируса в глобальном масштабе, — цитирует ТАСС заявление Беркли.

Вакцинацию от опасных заболеваний необходимо возобновить, чтобы не «обменять одну смертельную вспышку на другую», считает исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Уточняется, что из-за пандемии коронавируса многие страны временно приостановили профилактические кампании против таких болезней, как холера, корь, столбняк, менингит, полиомиелит, жёлтая лихорадка и брюшной тиф.

Как писал NEWS.ru, ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднёв сообщил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции в России приостановлен прививочный календарь. Он отметил, что в стране после эпидемии нужно будет пересмотреть саму систему иммунопрофилактики ввиду того, что вирусы становятся наибольшей проблемой для человека.