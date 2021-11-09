Иммунолог рассказал об опасности парагриппа для детей

Дети переносят парагрипп хуже взрослых, так как их иммунная система ранее не сталкивалась с подобным вирусом. Вакцины от этого заболевания пока не существует, заверил иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Невскими Новостями».

Всё зависит от того, какой раз ребёнок с парагриппом сталкивается. Если это впервые, например, двухлетний ребёнок — его иммунная система вообще с этим вирусом не знакома. Соответственно, заболевание будет протекать в тяжёлой форме. Когда же это происходит уже третий-четвёртый раз, то иммунная система знакома с вирусом и борется с ним достаточно эффективно, — пояснил Болибок.

По словам иммунолога, антитела к парагриппу и другим ОРВИ сохраняются в организме недолго, но клетки иммунной памяти остаются. Именно поэтому повторное заражение парагриппом проходит легче предыдущего. В качестве аргумента своей точки зрения иммунолог привёл в пример коронавирус: пациенты, которые болеют им второй или третий раз могут даже не заметить течения болезни, заверил Болибок.

Ранее врач Денис Прокофьев заявил, что вакцинация детей от коронавируса в России может начаться в 2022 году. Сейчас все силы медиков брошены на борьбу с волной COVID, заверил он.