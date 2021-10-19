Иммунолог рассказал, как изменилось течение COVID при штамме «дельта»

В последнее время у части россиян участились случаи проявления так называемого «желудочного коронавируса». Это не говорит о появлении новой болезни, а лишь свидетельствует о возникновении варианта COVID-19. Об этом Lenta.ru рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Это не отдельное заболевание, а вариант течения инфекции у разных пациентов. В последнее время участились такие случаи. Они характерны для «дельта»-штамма у детей — желудочно-кишечная форма течения, — сказал врач.

Он уточнил, что в Китае для тестирования на коронавирус используют ректальный мазок, он информативнее, чем мазок из носоглотки. Но в России и Европе такой метод не применяют.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что «дельта»-штамм поражает лёгкие гораздо быстрее, чем это было раньше. За несколько дней пневмония может перейти в более тяжёлую форму и привести к осложнениям на сердце. Кроме того, изменилась клиническая картина заболевания — у больного может снижаться температура и в целом наблюдаться положительная динамика, однако на деле его состояние ухудшается, нарастает дыхательная недостаточность.