Голикова: запасов СИЗов для медиков в ряде регионов хватит на неделю

https://static.news.ru/photo/85d3c3ba-0e23-11eb-ba28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на правительственном совещании с президентом Владимиром Путиным заявила о нехватке средств индивидуальной защиты для медиков. В некоторых регионах их запасов хватит на неделю.

Анализ готовности субъектов РФ к осенне-зимнему эпидемическому сезону показал, что в ряде регионов запас средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, в которых лечат больных новой коронавирусной инфекцией, составляет менее одного месяца. А в некоторых — чуть более недели, — сказала Голикова.

Проблемы с СИЗами были в начале пандемии по всему миру. Из разных регионов России приходили сообщения о том, что медиков заставляют шить и стирать маски. Этими случаями даже занялся Следственный комитет. Весной с СИЗами медучреждениям помогали благотворительные организации.

Сейчас наблюдается рост заболевших коронавирусной инфекцией по всей России. За последние сутки в стране выявлен 14 231 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 239 летальных исходов. За сутки в РФ полностью выздоровели 7920 человек, писал NEWS.ru.