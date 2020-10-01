Главврач Коммунарки назвал причины роста заболеваемости коронавирусом

https://static.news.ru/photo/06f1d88e-0405-11eb-922a-fa163e074e61_660.jpg Денис Проценко Фото: Denis Protsenko/facebook.com

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве выросла из-за объятий и рукопожатий. Об этом заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

Я думаю, что тут очень много факторов совпало, которые привели к этому росту. Безусловно, мы все немного расслабились, перестали носить маски, перестали соблюдать строгую гигиену рук, мы опять вернулись к обнимашкам, к рукопожатиям, ко всем тем механизмам, которые нарушают социальную дистанцию и увеличивают риск инфицирования, — рассказал медик в интервью РИА Новости.

По его словам, люди вышли с удалённой работы, дети стали ходить в школу, социальная дистанция сократилась. Всё это привело к росту числа новых случаев.

Проценко рассказал, что за сутки в Коммунарку поступили 126 человек. В настоящее время в реанимации находятся 89 пациентов, из них 37 на ИВЛ. Из этих 37 человек 28 — лица старше 60 лет.

Главврач отметил, что за время пандемии медики повысили свою компетенцию по борьбе с коронавирусом.

Мы начали прогнозировать и просчитали сейчас факторы риска тяжёлого течения, — рассказал Проценко.

Теперь врачи больше разбираются в том, кого нужно госпитализировать, а кто может находиться на амбулаторном лечении.

Журналисты спросили у Проценко, как он оценивает ситуацию в городе в настоящее время.

На графике госпитализаций у нас в больнице это выглядит именно как рост числа госпитализированных, — ответил главврач Коммунарки.

Он высказал надежду, что вакцинация станет одним из инструментов, который позволит победить коронавирусную инфекцию. Он напомнил, что человек может быть иммунизирован как вследствие вакцинации, так и после перенесённой болезни.

NEWS.ru писал, что власти Москвы пока не планируют принимать радикальные ограничительные меры, если ситуация с коронавирусом не изменится в худшую сторону. По словам мэра столицы Сергея Собянина, второй волны коронавирусной инфекции в Москве нет. Он подчеркнул, что под ней понимается вторичное заболевание уже переболевших. Динамику распространения COVID-19 он называет «очень опасной».