Главный инфекционист РФ назвал ношение перчаток неэффективной мерой

https://static.news.ru/photo/e4b2579c-137e-11eb-8fc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ношение перчаток является избыточной и неэффективной мерой, так как многие неправильно их используют, сообщил главный инфекционист Минздрава РФ, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

По его словам, для защиты лучше использовать антисептики.

Основной путь передачи вируса (90%) — воздушно-капельный, и только 10% — контактный путь, когда руками касаемся поверхности, где остался вирус, а потом дотрагиваемся до глаз, рта. Эти 10% значительной роли не играют, — заявил он.

Чуланов добавил, что лучше для борьбы с контактным путём передачи вируса обрабатывать руки санитайзером.

Специалист отметил, что если бы каждый человек обрабатывал руки при входе и выходе из транспорта, перчатки были бы не нужны.

Этого было бы вполне достаточно и, может, даже более эффективно, чем перчатки, потому что их надо правильно снимать, утилизировать, а не все это умеют и делают, — пояснил он.

Чуланов уточнил, что некоторые снимают перчатки после использования и кладут в карман, чтобы снова их надеть, что создаёт дополнительные риски инфицирования.

Инфекционист также подчеркнул важность ношения масок для сдерживания эпидемической ситуации, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю, глава управления Роспотребнадзора по региону Наталья Пеньковская предупредила, что ношение маски на подбородке является «плохой услугой» для себя и окружающих.

За прошедшие сутки зафиксировано 15 700 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране выявили 1 447 335 заболевших. Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 317 человек. Общее количество летальных исходов достигло 24 952. Число выздоровевших увеличилось на 10 952, до 1 096 560 человек.