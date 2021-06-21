Глава центра Гамалеи назвал подходящий для ревакцинации препарат

Препаратом «Спутник V» могут повторно привиться от коронавируса те, кто ранее вакцинировался «КовиВаком» или «ЭпиВакКороной». Об этом заявил руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает РИА Новости.

В целом, для ревакцинации достаточно «Спутника Лайт», — приводит агентство его слова.

Ранее Гинцбург отметил, что «Спутник V» эффективен против всех известных на сегодняшний день штаммов коронавируса. В том числе и индийского, который является наиболее агрессивным и опасным.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что привившимся от коронавируса в течение полугода можно не беспокоиться о наличии антител. По истечении этого срока следует пройти ревакцинацию. В спокойной ситуации с COVID-19 прививаться нужно будет один раз в год.

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, ревакцинация в настоящее время жизненно необходима, поскольку у тех, кто прививался достаточно давно, уже закончились антитела. Он заявил, что намерен поднять этот вопрос в правительстве.