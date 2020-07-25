Гастроэнтеролог разрешила вечный спор о пользе супов

https://static.news.ru/photo/a5a4a154-ce69-11ea-88aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernhard, A./Arco Images GmbH/Global Look Press

Врач-гастроэнтеролог высшей категории Валентина Лупанова ответила на вопрос, стоит ли россиянам, как это делают в некоторых странах Европы, отказываться от супов. По её мнению, делать этого не следует по ряду причин.

Да, в южных странах, вероятно, можно обойтись и без супов, но в нашей средней полосе они — часть пищевой культурной традиции, — отметила специалист в беседе с «КП-Санкт-Петербург».

Включение супов в рацион человека может помочь нормализовать процесс пищеварения, поясняет врач. Это объясняется тем, что бульоны обычно имеют в своём составе достаточное количество экстрактивных веществ, что способствует лёгкому усвоению пищи.

Однако при болезнях желудочно-кишечного тракта от «наваристых» и жирных первых блюд стоит временно воздержаться. Лупанова рекомендует в таких случаях включать в домашнее меню супы из нежирных сортов мяса и овощей.

Гастроэнтеролог также ответила на ещё один вечный вопрос гурманов — стоит ли запивать еду компотом или любым другим напитком во время трапезы. По её мнению, мифы о вредной пищевой привычке давно ушли в прошлое — процесс не оказывает существенного влияния на работу желудка и кишечника.

Ранее диетолог РАМН Ольга Григорян заявила, что входящие в группу рисковых продуктов кола, чипсы и бургеры не абсолютно вредны здоровью. Если в целом рацион человека соответствует основополагающим критериям правильного питания, то умеренное присутствие фастфуда в нём не станет трагедией, приводил NEWS.ru слова специалиста.