Эпидемиолог: заболевшим после прививки от COVID делать вторую не надо

Те россияне, которые получили первую дозу вакцины от коронавируса и заболели, могут вторую не ставить. После болезни через шесть месяцев нужно просто ревакцинироваться, сообщил в интервью ТАСС замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Вторая доза ему не нужна, он должен быть ревакцинирован через шесть месяцев после документированного случая коронавирусной инфекции, — подчеркнул учёный.

Но это правило отменяется, если после первого укола человек заболел обычным ОРВИ. В таком случае после выздоровления можно недели через две поставить вторую дозу препарата.

По словам Горелова, врачи во всём мире советуют поставить второй укол, даже если прошло до шести недель. Позднее — тоже смысла уже нет.

Также учёный рассказал, что коронавирусные стационары стали заполняться людьми в возрасте 14–29 лет. Причём некоторые болеют очень тяжело — чаще стали попадать в реанимацию. Теперь правило про лёгкий ковид у молодёжи можно считать мифом. Штамм «дельта» очень заразный и куда серьёзнее бьёт по организму.