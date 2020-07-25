Эндокринолог дала советы, как бороться с сонливостью на работе

https://static.news.ru/photo/cc65be06-cfc5-11ea-b789-fa163e074e61_660.jpg Фото: Concord90 /pixabay.com

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова дала советы. как справиться с сонливостью на работе.

Она отметила, что чаще всего причиной сонливости в рабочей время является недосыпание ночью. Тогда человек, придя на работу и почувствовав, что ему хочется спать, начинает восполнять энергию едой и стимулирующими напитками, такими как чай, кофе или даже энергетики.

Это чай, кофе и, к сожалению, ещё хуже — всякие энергетики. Всё больше и чаще можно увидеть, как люди пьют эти напитки, а без них они нетрудоспособны. Некоторые принимают контрастный душ, чтобы взбодриться. Это приводит к ослабленной работе надпочечников — им и без того тяжело, а их ещё подстёгивают энергетиками, стимулирующими средствами и холодным душем, — привели слова врача на портале «Здоровье Mail.ru».

Она отметила, что недосып может возникать из-за храпа. Кроме того, люди, которые мало спят, часто переедают на ночь, пытаясь запастись энергией.

Мы не берём какие-то стрессовые ситуации, когда человек был, например, в дороге. Если человека регулярно клонит в сон, это говорит о том, что он поздно ложится спать. Ещё недосыпанию может способствовать храп, из-за которого человек спит с паузами и не высыпается. Естественно, он будет приходить на работу сонным, с низким уровнем эффективности, — пояснила Зухра Павлова.

По словам эндокринолога, человек, страдающий хроническим недосыпанием, должен нормализовать режим сна. А если такой возможности нет, то ему следует пить обычную воду и заниматься физической активностью.

Наиболее эффективным и безвредным средством будет физическая активность: прогулка, короткая пробежка с этажа на этаж по лестнице, отжимания, приседания. За короткий период времени можно без вреда простимулировать организм, повысить уровень кортизола, снизить уровень стресса. Очень помогает чистая питьевая вода. Если пить её регулярно, она помогает не снижать уровень активности. Заодно поход в туалет, который потребуется, когда человек пьёт достаточное количество воды, тоже помогает взбодриться, — рассказала врач.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Российского общества сомнологов, заведующий отделением медицины сна в санатории «Барвиха» Роман Бузунов рассказал, какие болезни могут проявиться у человека из-за хронического недосыпания. По словам специалиста, нехватка сна может увеличить риск возникновения артериальной гипертонии, атеросклероза, опухолей, ишемической болезни сердца, болезни Альцгеймера, сахарного диабета, ожирения и нарушения менструальной функции.