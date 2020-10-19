Эксперты РЭУ им. Плеханова спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в РФ

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Распространение коронавирусной инфекции в России подходит к своему пику. К такому выводу пришли исследователи научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова.

Специалисты сумели спрогнозировать дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации в нашей стране. Этот прогноз основывается на анализе данных о заболевших, суточного прироста количества проведённых тестов на COVID-19 и соотношения этого количества. Чтобы оценивать динамику выявляемых случаев заражения коронавирусом и ОРВИ, рассчитывается индекс интенсивности инфицирования. Его можно вычислить, определив процентные соотношения заболевших в текущем месяце к предыдущему месяцу.

Согласно полученным выводам, имеющимся результатам многолетних наблюдений за сезонным течением некоторых острых респираторных вирусных инфекций, можно ожидать снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в начале ноября 2020 года, — заявили исследователи, чьи слова приводит РИА Новости.

Именно тот момент, когда темпы роста заболеваемости сравняются с количеством проводимых тестов, и станет пиковым, убеждены специалисты. После этого заболеваемость должна пойти на спад.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по данным на 19 октября в России было зафиксировано рекордное количество заразившихся COVID-19 за сутки — 15 982 человека. Из них 5 376 случаев было зафиксировано в Москве.