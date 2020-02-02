https://static.news.ru/photo/c451672e-45b4-11ea-8dc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В конце зимы у большинства людей накапливается усталость и не хватает энергии. Чтобы побороть слабость, эксперты советуют использовать любую возможность, чтобы напитать свой организм свежим воздухом и дневным светом.

Как пишет «МедикФорум», из-за недостатка света организм вырабатывает больше гормона сна мелатонина. Поэтому нужно больше проводить времени на свету, а насыщение кислородом даст дополнительный заряд бодрости.

Кроме того, мозг разбудят умеренные физические нагрузки, которые способствуют притоку крови. Также стоит отказаться от тяжёлой пищи, лучше есть лёгкие блюда, побольше овощей, фруктов и продуктов с витаминами группы В — они надолго зарядят энергией.

Издание также отмечает, что если усталость слишком велика, то допускается небольшой сон не более 20 минут, иначе можно «провалиться» в сон и наступит двойная усталость.

Ранее NEWS.ru писал, что эмоциональное выгорание было официально признано болезнью в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения. Теперь данное состояние определяется как «синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удаётся справиться».