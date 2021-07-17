Эксперт рассказал о рисках «длинного COVID»

Профессор-биотехнолог из Сколковского института науки и технологий, специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш заявил, что при «длинном ковиде» стоит немедленно обратиться к врачу. Об этом он сообщил в эфире «Радио России».

Речь идёт о течении коронавируса, при котором у пациента повышается уровень антител IgM и сохраняется неизменным уровень IgG. По словам специалиста, это означает, что вирус завис в организме и распространяется.

И на этом месте я лучше бы ничего не говорил, потому что вам надо бежать к своему лечащему врачу и выяснять, что делать, — подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что оперативные меры стоит принять и в случае если человек с высоким уровнем IgM чувствует себя хорошо и занимается привычными ему делами. Так, антитела IgM помогают бороться с инфекций в острой фазе, они растут с начала болезни, а после неё уменьшаются. IgG же обеспечивают длительную защиту организма и формируются после перенесённой инфекции или вакцинации.

Ранее шведские учёные провели исследование и пришли к выводу, что антитела после лёгкой формы коронавируса могут сохраняться в организме человека не менее года.