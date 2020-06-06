Эксперт оценил возможность использования «чипа Билла Гейтса»

https://static.news.ru/photo/32af7000-a779-11ea-a528-fa163e074e61_660.jpg Билл Гейтс Фото: Christian Böhmer/dpa/Global Look Press

Эксперт аналитического клуба «Валдай» Артём Куреев заявил, что обвинения в адрес основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса в намерении чипировать людей через вакцинацию, выглядят нелогичными. По его словам, сторонники теории заговоров не учитывают главного — сам чип ещё не создан.

Безусловно, создатель Microsoft имеет доступ к самым высоким технологиям, вот только вряд ли чип, незаметно вводимый шприцем или вообще содержащийся в вакцине и имеющий размер в несколько молекул, уже изобретён. А ведь, по задумке конспирологов, этот чип должен сократить жизнь человека, очевидно, иметь искусственный интеллект, чтобы разрушать внутренние органы и т.д., — сказал Куреев в интервью РИА Новости.

Он добавил, что учёные давно говорят о чипировании человека, как способе контролировать его здоровье, но до воплощения идеи в жизнь ещё далеко.

Нельзя не признать, что микрокомпьютер, постоянно регулирующий состояние человека, а в нужный момент подающий сигнал тревоги, не самая плохая идея. Впрочем, она нуждается в длительных разработках, — отметил эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Билл Гейтс прокомментировал теории о чипизацией людей через вакцины. По его словам, такие сплетни приводят к вражде между людьми. Он отметил, что это может стать проблемой, так как после появления вакцины от коронавируса потребуется добиться группового иммунитета. Для этого необходимо ввести препарат 80% населения. Если же люди продолжат считать медицинскую помощь аферой, они будут умирать от болезни.