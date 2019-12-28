https://static.news.ru/photo/2d6c076e-2a76-11ea-a45b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Frank Bienewald/imageBROKER.com/Global Look Press

Правозащитники из партии «Единая Россия» организовали экстренную закупку лекарств для больных детей с муковисцидозом. Препараты отправили в различные регионы страны. В рамках акции помощь будет оказана 30 детям.

Сообщается, что парламентарии и российские бизнесмены пожертвовали на закупку препаратов около 4 млн рублей.

Вместе с Минздравом мы работаем над системным решением существующих проблем, у Минздрава уже есть соответствующая дорожная карта. Но необходимо было в оперативном порядке помочь детям, которым лекарства нужны сейчас, — цитирует депутата Михаила Старшинова Lenta.ru.

Планируется, что правозащитный центр поддержки «Единой России» будет и дальше сотрудничать с пациентами и пациентскими организациями. Вместе они будут выявлять системные и адресные проблемы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что об аналогах препаратов для лечения муковисцидоза рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.