Доктор рассказал, что популярное лекарство от COVID-19 может быть опасно

https://static.news.ru/photo/5179b59e-2682-11eb-9559-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Jetel/CTK/Global Look Press

Российское Министерство здравоохранения не рекомендовало использовать «Триазавирин» при лечении коронавирусной инфекции нового типа, потому как лекарство ещё не было проверено клинически. При этом препарат является одним из самых популярных средств, используемых при заражении COVID-19. Об этом в разговоре с журналистами сообщил анонимный информированный источник из медицинской среды.

По словам доктора, «Триазавирин» не рекомендован ведомством при заражении коронавирусом. Также в инструкции к препарату COVID-19 тоже не упоминается. А Минздрав, в свою очередь, не разрешает использовать лекарство за пределами инструкции, то есть — на усмотрение врачей. В качестве обратного примера эксперт привёл «Плаквенил».

«Триазавирин» только получил разрешение на клинические испытания. Именно поэтому никто из докторов не пишет о его применении при лечении COVID-19, — цитирует эксперта портал URA.RU.

На данный момент эти сведения не прокомментировали ни в Минздраве, ни на заводе, где производят препарат. Как сообщалось в начале ноября, «Триазавирина» практически не осталось в российских аптеках. Что, как выяснилось позднее, было связано с задержками в работе системы маркировки лекарств «Честный знак».

Как ранее передавал NEWS.ru, китайские учёные подтвердили эффективность указанного российского препарата от коронавируса. Об этом свидетельствуют исследования Харбинского медицинского университета.