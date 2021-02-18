Доктор Мясников заявил об опасности белых продуктов

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Употребление «белых» рафинированных продуктов может привести к повышению артериального давления, уровня сахара, обмена холестерина и ожирению. Об этом заявил телеведущий и врач Александр Мясников.

По мнению врача, употребление продуктов белого цвета несёт опасность, его нужно ограничить. Это касается белого хлеба, белого риса, белого сахара, белых макарон, белого картофеля и прочих аналогичных продуктов. Причина в том, что всё белое содержит высокий гликемический индекс.

Не ешьте ничего белого, — сказал Мясников в эфире канала «Россия 1».

При этом врач прямо в студии провёл эксперимент — взял белый и бурый рис в разных стаканах, налил воду, а потом добавил йод. В стакане с белым рисом вод стала фиолетовой. Мясников пояснил, что рафинированные продукты быстро усваиваются и содержащиеся в них углеводы быстро синтезируются в сахара и попадают в кровь.

Впрочем, это не относится к салу, поскольку оно «розоватое», пошутил врач.

Как писал NEWS.ru, ранее главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников предупредил, что изжога может привести к формированию онкологических заболеваний.

По словам эксперта, из-за изжоги кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод, в результате этого травмируется его эпителий. Он уточнил, что когда изжога не проходит на протяжении пяти лет, у человека может развиться синдром «пищевода Барретта», который, в свою очередь, считается предраковым состоянием.