Доктор Мясников рассказал о разнице в лечении людей разных рас

https://static.news.ru/photo/a81d0a64-d253-11ea-a39a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главврач московской городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников призвал разумно подходить к подаче медицинской информации и не скрывать цвет кожи пациентов, потому что некоторые заболевания у разных рас протекают иначе и требуют другого лечения.

В эфире своей передачи на YouTube он отметил, что люди с белым и чёрным цветом кожи отличаются в медицинском смысле. По словам Мясникова, гипертонию у чёрных лечат иначе, чем у белых.

Кроме того, медик сообщил, что есть виды облысения, которые встречаются только у чернокожих женщин.

Теледоктор напомнил об исследовании, которое выявило разницу в функции почек.

Если убрать расу, будет казаться, что почка работает нормально. А на самом деле она под напряжением. Разница в 20%. Это немало, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, ранее Александр Мясников рассказал о распространённых причинах болей в спине. По его словам, болевые ощущения часто возникают из-за неловкого движения, когда межпозвонковый диск начинает сдавливать нерв. Чаще всего боль связана с общим расстройством организма, неудобством или усталостью. В этом случае бессмысленно лечить спину хирургическими методами. Доктор подчеркнул, что для устранения болевых ощущений нужно спать на жёсткой поверхности, заниматься гимнастикой, а при наличии лишнего веса сбросить его.