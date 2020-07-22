Доктор Мясников опроверг популярный миф о лечении спины

https://static.news.ru/photo/cdba9312-cc19-11ea-9c6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: KTH/Global Look Press

Известный ведущий, главный врач городской клинической больницы № 71 Александр Мясников рассказал о распространённых причинах болей в спине.

По его словам, болевые ощущения часто возникают из-за неловкого движения, когда межпозвоночный диск начинает сдавливать нерв. Также болезненные ощущения могут появиться из-за грыжи или спазма.

Чаще всего боль связана с общим расстройством организма, неудобством или усталостью. В этом случае бессмысленно лечить спину хирургическими методами. Мясников отметил, что для решения проблем со спиной людей часто посылают на операцию, обещая выздоровление.

Это неправда. В 99% — это неправда, — подчеркнул Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, при проблемах со спиной практически всегда хирургическое вмешательство не помогает.

Доктор подчеркнул, что для устранения болевых ощущений нужно спать на жёсткой поверхности, заниматься гимнастикой, а при наличии лишнего веса — сбросить его.

Ранее доктор Мясников назвал лекарства для профилактики коронавируса. По его словам, мощным оружием являются моноклональные антитела. Об этом писал NEWS.ru.