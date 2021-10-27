Доктор Мясников назвал возможные причины роста смертности от ковида

Врач и телеведущий Александр Мясников предположил, из-за чего повысилась смертность от коронавируса в России. По его словам, многие заболевшие начинают хаотично принимать различные препараты, включая антибиотики, что только ухудшает их состояние. Об этом Мясников заявил в эфире передачи «Полный контакт» с Владимиром Соловьёвым.

По словам врача, от коронавируса чаще всего можно лечиться дома, а госпитализация необходима при вирусных пневмониях на основе особых показаний. Он подчеркнул, что с повышенной температурой надо бороться парацетамолом, обильным питьём, куриным бульоном и постельным режимом. Однако многие вместо этого начинают принимать различные кроворазжижающие и гормональные препараты, а также антибиотики, тогда как врачи не информируют пациентов о вреде употребления ненужных лекарств.

А ещё заболевшие получают кучу мусора в виде якобы противовирусных средств. Я боюсь, это бесконтрольное лечение целой массы людей вместо того, чтобы помогать, может увеличивать смертность, — заявил Мясников.

Ранее Мясников раскритиковал людей, который выступают против вакцинации, заявив, что те обнаглели от безнаказанности, подавая в суд за агитацию в поддержку вакцинации. По его словам, их собственная риторика может быть куда более опасной для здоровья граждан.