Доктор Мясников назвал неожиданную причину кашля

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, что причиной кашля может стать в том числе попадание в ухо инородного тела. Он объяснил это существованием в ушном канале кашлевых рецепторов, которые также находятся в сердечной сумке, пищеводе и внутри грудной полости. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Медик привёл пример из своей практики, когда к нему пришел кашляющий пациент. По его словам, мужчина «обошёл всех врачей» и потратил огромные деньги на обследование, но так и не смог найти причину недуга.

Мы у него нашли в ухе жёсткий-жёсткий волос. Я ему этот волосок выдрал, и всё прошло, — уточнил Мясников.

Ранее Мясников развеял распространенные мифы о лечении кашля, заявив, что лечить кашель антибиотиками, чтобы он не перешёл в хронический, не следует, как и делать компьютерную томографию лёгких. Начинать лечение лучше после того, как будет выяснена причина кашля, и не подавлять его приступы. Если кашель долго сохраняется после болезни, то стоит попить антигистаминные препараты.