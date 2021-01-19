Доктор Комаровский назвал причины тяжёлого течения COVID у спортсменов

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал причины, по которым профессиональные спортсмены переносят COVID-19 тяжелее, а также объяснил, почему они заражаются чаще.

На своем YouTube-канале он рассказал, что парадокс в сильном иммунитете спортсменов, который даёт слишком активный ответ коронавирусу.

У спортсменов сильный иммунитет, он слишком активно начинает бороться с коронавирусом. Вещества, которые организм вырабатывает для того, чтобы убить вирус, начинают повреждать собственные клетки.

Также он отметил, что в раздевалках, где может находиться сразу пара десятков человек, вентиляция не справляется.

Комаровский объяснил, что у спортсменов нет каких-то особых привилегий в плане здоровья, потому что они, как правило, обладатели целого набора серьёзных профессиональных травм. Своих подписчиков медик призвал заниматься физкультурой, а не спортом. Потому что именно физкультура укрепляет здоровье.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что делать для защиты от британского штамма коронавируса. Для этого достаточно соблюдать уже имеющиеся предписания, сказал он.