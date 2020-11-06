Диетолог рассказала о продуктах для хорошего настроения

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Для того, чтобы поднять себе настроение следует употреблять в пищу продукты, богатые витаминами B и D, магнием, цинком и йодом. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

Специалист пояснила, что речь идёт о гречке, овсянке, хлебе грубого помола, которые содержат большое количество витамина В.

Необходимы количеством магния организм обеспечат зелёные листовые овощи, орехи семечки и бананы. Йод содержится в морской рыбе, грецких орехах, хурме.

Что касается мяса, то специалист порекомендовала сделать акцент на курицу и индейку. В ниц много цинка, а индейка вдобавок содержит триптофан — предшественник гормона удовольствия серотонина., предшественника серотонина.

Диетолог добавила, что будут полезны и яичные желтки. Они не только поднимают настроение, но и способствуют более быстрому мышлению, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что вирусолог и профессор МГУ Алексей Аграновский назвал продукты, которые лучше исключить из рациона при заболевании коронавирусом. По его словам, желательно отказаться от употребления соли и солёных продуктов, поскольку они способствуют потере организмом жидкости. Он также посоветовал обходиться без алкоголя.